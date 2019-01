Serigne Modou Mbacké : “Nous préférons Sonko aux terroristes financiers”

Chef religieux et leader de la’ structure “Sopi Ndoxaline/ La relève”, Serigne Modou Mbackén’a pas hésité à considérer que “Ousmane Sonko est victime d’un acharnement caractérisé par un lynchage médiatique avec la publication effrénée de contrevérités.”

Le Mbacké-Mbacké accuse le Président Macky Sall d’orchestrer personnellement ce complot pour éliminer un adversaire qui fait peur. ” Nous estimons que Sonko dérange. Il dérange parce qu’il fait des révélations et éveille les Sénégalais sur la mauvaise gestion dont font l’objet leurs ressources financières. Il y a quelques mois, on nous disait que Sonko était un terroriste. Personne n’y a cru. Aujourd’hui, on nous sort une certaine connexion avec une société pétrolière. Nous préférons Sonko aux terroristes financiers qui gèrent ce pays. Ils ont fait les mêmes manœuvres avec Khalifa Sall l’accusant d’avoir détourné de l’argent. Karim Wade a subi le même revers. Ce pays n’appartient pas à Macky Sall. Sonko est venu proposer un antisystème et les Sénégalais comme moi le suivront…”, a-t-il dit selon Dakaractu.