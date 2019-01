Présidentielle 2019: Le PJD de Cheikh Ibrahima Diallo s’aligne derrière Macky

Face à la presse, ce matin, le Secrétaire Général du Parti Justice et Développement(PJD) a dressé un bilan reluisant du régime en place. A en croire le Professeur Cheikh Ibrahima Diallo : «Nous faisons face à la presse pour se pencher sur l’actualité politique marquée par une période de précampagne dans notre pays. Notre formation politique, le Parti Justice et Développement (PJD, membre de Benno Bokk Yakaar) a mené un excellent travail dans la campagne de collecte de signatures pour le parrainage du candidat Macky. Aujourd’hui, le bilan du Chef de l’Etat est vendable devant le peuple sénégalais, seul détenteur de la souveraineté. Nous, en notre qualité de parti allié, exhortons tout le monde à resserrer les rangs pour offrir un second mandat au premier tour à Macky. Nous pouvons y parvenir car dans tous les secteurs de l’activité économique, l’on note des avancées notables» Le leader en chef du PJD de décliner les opportunités de l’Autoroute à péage « Ila Touba » : «Avant, je mettais 3 heures de temps pour rallier la capitale en quittant Kaolack en passant par Mbour. Maintenant, en empruntant la route Kaolack-Fatick- Bambey –Dakar, je fais 1 heures 30 mn. Vous voyez l’énorme gain de temps et les économies faites. Voilà autant de rasions et bien d’autres qui doivent nous pousser à voter Macky le 24 Février 2019 ».

Au finish, le mara-politicien niasséne a invité l’Etat à accorder plus d’importance aux arabisants du Sénégal. Pour lui, ils doivent cesser d’être les parents pauvres du système.