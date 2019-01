Politique: Blaise Pascal Cissé déplore le manque de sérénité et interpelle les candidats

Le mouvement “Tout va Mal” déplore “vigoureusement” l’absence de sérénité qui caractérise la vie politique actuellement dans notre pays. “À moins d’un mois d’une élection présidentielle je pense que dans une république sérieuse l’essentiel devrait plutôt traduire un débat thématique et programmatique donc autre que cet atmosphère pollué par des invectives et par des querelles stériles à la limite ridicules au regard de ces accusations et contre accusations à n’en plus finir et dont parmi leurs auteurs aucun n’a jusque là pu étaler nul preuves attestés de ses accusations contre x ou y”, indique Blaise Pascal Cissé dans un communiqué parvenu à Xibaaru.

M. Cissé qui regrette le débat autour des 94 milliards impliquant le directeur des Domaines demande que la lumière soit faite. Ainsi, il exigence auprès du procureur de la république “une auto-saisine par rapport à ce débat suscité par cette affaire dite des 94 milliards”.

Ce dernier considère que cette situation dénote d’une volonté délibérée des acteurs “à saupoudrer l’opinion face à leurs carences attestées par leur incapacité à présenter au peuple un programme fiable ou un projet de société sûr et à même de sortir le Sénégal de ce cercle des 25 pays les plus pauvres au monde”, a indiqué Blaise Pascal Cissé qui demande aux candidats à l’élection présidentielle 2019 de présenter leurs programmes plutôt que d’alimenter, à longueur de journée des débats stériles et vides de sens.