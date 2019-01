Kaolack, capitale des Laobés du «Macky»

En perspective de l’élection présidentielle du 24 Février prochain, la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora entend sonner la grande mobilisation. Le Président de la dite structure, Bara Sow, et Cie comptent mettre les bouchées doubles pour contribuer à une large victoire du Président de la République Macky Sall au soir du 24 Février 2019. Sur ce, un méga-meeting de soutien est prévu le 10 Février prochain à Kaolack. Cette manifestation verra la présence de tous les Laobés du Sine-Saloum naturel (Fatick, Kaolack et Kaffrine) mais aussi des autres localités du pays et, même, de la diaspora. Il sera également un moment propice pour procéder au lancement officiel d’une tournée nationale pour mieux «vendre» le candidat Macky au marché …électoral de 2019. Mais, bon, avec tout une flopée de «Salagne-Salagne». Bien sûr !