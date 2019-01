Classement des milliardaires africains…2 Nigérians en tête

De 23 en 2018, le nombre de milliardaires africain a chuté à 20 cette année pour une fortune globale de 68,7 milliards de dollars, selon le dernier classement de Forbes publié récemment.

Le Nigerian Aliko Dangote garde la première place, mais il est désormais talonné de près par son compatriote Mike Adenuga dont la fortune a presque doublé en une année. Adenuga est même passé à la deuxième place devant le Sud-africain Nicky Oppenheimer.

Aliko Dangote semble indétrônable. C’est la huitième année consécutive qu’il se retrouve au sommet de ce classement de la personnalité la plus riche d’Afrique, mais, sa fortune est en baisse et est estimée à 10,3 milliards de dollars. L’ an dernier, la fortune du géant nigérian était estimée par le magazine Forbes à 12 milliards de dollars.

L’homme le plus riche du Continent perd ainsi près de 2 milliards de dollars en un an, « principalement, en raison d’une chute d’environ 20% de l’action de Dangote Cement, son actif le plus précieux », explique le magazine américain dans un dernier classement en date du 9 janvier 2019.

Le top cinq du classement est bouclé par l’Égyptien Nassef Sawiris et le magnat sud-africain du luxe Johann Rupert, dont les fortunes se chiffrent respectivement à 6,3 milliards de dollars et 5,3 milliards de dollars

Cette année, l’industriel nigérian Abdulsamad Rabiu fait son retour dans la petite famille des milliardaires, trois ans après sa sortie. En 2018, il a vu sa fortune s’apprécier à 1,6 milliard de dollars. Sa compatriote, Folorunsho Alakija (1,1 milliard de dollars) et Isabel dos Santos de l’Angola restent les seules femmes de ce classement.

Outre Onsi Sawiris, trois hommes d’affaires sud-africain ont quitté le navire des richissimes africains. Il s’agit de Stephen Saad d’Aspen Pharmacare, Desmond Sacco, d’Assore Group et Christoffel Wiese qui a récemment démissionné de la président de Steinhoff International.