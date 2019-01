Affaire Tullow Oil : les documents qui mouillent encore plus Sonko

Au moment où beaucoup épiloguent sur la véracité ou non des allégations d’une journaliste Anglaise faisant état d’un compromis entre Ousmane Sonko et Tullow Oil pour services à rendre avec une clause financière mirobolante dont la première tranche était fixée à 195 000 dollars, voilà que des documents, publiés par le journal l’Observateur, repris par Dakaractu, viennent clore le débat. En effet, dans ces documents, il est clairement établi que le Sénégalais Sonko a été recruté pour servir l’entreprise en question avec, en contrepartie, une rémunération. Nos confrères qui signalent que cette affaire, tout comme les révélations qu’elle comporte, n’a rien de politique, mais est un deal dont le nom de code est ” la proposition de l’Afrique du Sud ”. L’un des deux documents signés Les Wood déclare que tout a été finalisé le 8 juin 2018.

Pour comprendre la ligne d’attaque de Tullow Oil contre le régime de Macky Sall, l’Obs invite à remonter au contrat d’exploration du Bloc Rufisque Offshore. À ce moment, confie le journal, ” la société britannique qui s’occupe de l’exploration de gisements pétroliers et gaziers, avait été doublée par Petro Tim Sénégal, une société concurrente, dont les intérêts étaient défendus par Aliou Sall, frère de l’actuel chef de l’État. Mais, au moment de l’attribution du Bloc Rufisque offs- hore à Petro-Tim, Macky Sall était farouche opposant au régime du Président Wade.

Et les mille et une tentatives et raccourcis de Tullow Oil de revenir au Sénégal, sous le régime de Macky Sall, n’ont pas abouti. D’où, déduit-on, l’option prise par la société de secouer le régime de l’intérieur. Si Tullow tient au Sénégal, c’est parce qu’elle connaît bien le pays. Pour rappel le géant londonien a vécu longtemps vers le Lac rose et Ndoyène, sous le règne de l’ancien Président Abdou Diouf ”.