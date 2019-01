L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, a été victime d’un cambriolage. Des malfaiteurs se sont introduits chez lui et ont emporté beaucoup de biens composés de bijoux en or et de numéraires, notamment en euros. Le préjudice est estimé à plus de sept (7 millions) de Francs Cfa. Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête. Sa domestique a été entendue.