La corète est une plante annuelle, à tige haute, droite et peu ramifiée. Les feuilles sont alternes, ovales, lancéolées et dentées. Les fleurs sont jaunes et petites. Le fruit est une capsule cylindrique et allongée. Les graines sont très petites de couleur vert-grisâtre.

La feuille est riche en eau, elle renferme des protéines (5.1%), des lipides (0.3%), des glucides (14.6%), des mucilages, des lipides, des glucides, des fibres, des sels minéraux et de la vitamine C.

Corète potagère propriétés thérapeutiques et médicinales

La corète potagère que l’on nomme aussi la mauve des juifs est une plante médicinale dont l’usage est populaire en Asie et en Afrique, elles possèdent des propriétés thérapeutiques comme plante diurétique et fébrifuge, en tant que tonique et purgatif, adoucissant et laxatif. On mange la corète bien cuite pour fortifier la vue. Elle est émolliente, elle stimule l’estomac et les intestins. Elle protège les muqueuses. Elle est utile pour l’immunité de l’organisme et à la rate. Elle possède des propriétés toniques, laxatives et purgatives.

Elle est un remède des maux de dents, des cystites et pour enrayer la constipation, elle soigne la dysurie (difficulté à uriner) et les douleurs généralement associer à ce type de pathologie.

Elle est surtout une plante alimentaire grâce à ses feuilles sur différents continents, elle est consommée soit cuite à la manière des épinards et en soupe ou en épices dans différentes sauces, le gout de ces feuilles oscille entre l’oseille et les épinards.

Les composants : Lipides, glucides, fibres, mucilage et olitoriside ; riche en vitamines A et B, en sels minéraux (sodium, potassium, magnésium, fer), fibres et carbo-hydrates.

Les propriétés de la corète

– Utile pour l’immunité de l’organisme et à la rate.

– Stimule l’estomac et les intestins.

– Protège les muqueuses.

– Fortifie la vue.

– Efficace dans la gonorrhée

– Donne l’appétit et la force (infusion froide).

– Peut soigner les tumeurs.

– Traite dysenterie et entérite, fièvre et douleurs pectorales.

– Pour enrayer les troubles de la cystite.

– Traite la dysurie qui entraine une difficulté à uriner et des douleurs insupportables.

– Traite les troubles cardiaques.

– Soigne les constipations (infusion feuille).

– Remède aux maux de dents (décoction)

– Combat l’anémie.

– Préserve les cellules du cerveau.

– Retarde l’ostéoporose.

– Effet positif sur les problèmes de stérilité.