Peau grasse : 4 recettes de grands-mères

Vous avez la peau grasse et vous vous demandez comment y remédier ? Voici quatre recettes de grands-mères très simples à réaliser, et en plus complètement naturelles !

Une lotion au thé noir

Saviez-vous que le thé est un excellent allié contre les peaux grasses ? Procurez-vous un sachet de thé noir. Laissez-le infuser dans un quart de litre d’eau minérale bouillante. Avant de vous servir de la lotion, laissez la refroidir au préalable. Vous pouvez ensuite appliquer cette préparation sur votre visage, à l’aide d’un coton. Répétez cette manœuvre matin et soir pendant deux semaines. Attention, la peau doit être bien démaquillée ! Vous pouvez conserver la lotion pendant deux jours en la préservant au frigo.

Un bain de vapeur

Les bains de vapeur sont très prisés des peuples nordiques, et faisaient partie intégrante des thermes romains. Grâce à la transpiration provoquée par la vapeur, les pores se dilatent, et rejettent leurs impuretés. Comment faire un bain de vapeur chez soi ? Pour cela, remplissez un grand récipient avec de l’eau bouillante, à laquelle vous ajouterez une cuillère à soupe de thym frais. Enveloppez votre tête d’une serviette avant de la tenir au-dessus du récipient fumant. Attention à ne pas vous brûler : si la température est insupportable, attendez quelques instants. Restez ainsi pendant dix à vingt minutes environ. Essuyez ensuite votre visage doucement avec une serviette. Comme les pores sont bien ouverts, vous pouvez éliminer facilement les comédons qui se présentent à la surface de votre peau.

Un masque purifiant

Ce masque est spécialement adapté à des peaux grasses. Il permet de resserrer les pores et d’absorber l’excès de sébum. Ce soin redonne au teint transparence, fraîcheur et éclat.. Commencez par réduire en purée la moitié d’un avocat mûr. Ajoutez-y un blanc d’œuf avant d’y verser une cuillère à café de jus de citron. Pressez ensuite le tout au mixer : vous vous débarrassez ainsi de tous les grumeaux et obtenez une préparation bien lisse. Nettoyez votre visage soigneusement avant d’y étaler le masque. Prenez garde à ne pas en déposer autour des yeux. Pour un effet optimal, laissez le masque en place durant vingt minutes, avant de le rincer avec de l’eau tiède.

Un masque désincrustant

Voici une autre recette de masque maison dont le rhassoul (ou ghassoul) est l’ingrédient clé, et qui vous laissera avec une peau sensiblement affinée. Pour cela, mélangez une cuillère à soupe de rhassoul avec une cuillère à café de miel, et autant d’huile végétale. Pour terminer, ajoutez une cuillère à soupe d’eau florale de rose, de lavande, de menthe ou de thym. Mélangez soigneusement le tout jusqu’à ce que la pâte à masque soit bien lisse. Déposez sur votre visage à l’aide d’un pinceau : veillez à ce que le masque soit bien épais.

